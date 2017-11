Bailey May, international star na!

INTERNATIONAL STAR na ang Star Magic artist at dating PBB housemate na si Bailey May. Napili siya ng American Idol producer na si Simon Fuller na maging bahagi ng global pop group na Now United.

Kinumpirma mismo ni Bailey ang magandang balita. Hindi niya akalain na magkatotoo ang kanyang ultimate dream at siya ang maswerteng napili mula 50 participants mula sa iba’t ibang bansa na naging bahagi ng Now United bootcamp.

“My heart was racing, I was so nervous. I thought my life could change in a matter of minutes and then Simon Fuller said my name and then like just a burst of happiness rushed through my body. Ever since then it’s been on my mind, I feel like I’m bringing you all here (in LA) and I’m proud to represent our country,” ani Bailey.

Ilang buwan matapos lumipad si Bailey sa Los Angeles kasama ang iba pang nag-audition sa Now United, siya ang napisil na maging bahagi ng bagong grupong Now United.

“Yeah I’m very proud because there are three other people who came to audition to Now United. And to be able to represent the Philippines, the place where I grew up, where I was born is just a dream come true,” he said.

Aminado ang binata na hindi biro ang mga trainings sa bootcamp at malaking tulong ang mga natutunanan nya sa ABS-CBN para mapili sa Now United.

Ngayong iba na ang tatahaking career ni Bailey, sinugurado ni Bailey na pagbubutihin lalo niya para maging proud ang mga kababayan dito sa ’Pinas.

Sinigurado naman ni Bailey na mananatili pa rin syang Kapamilya at nais ipaabot ang pasasalamat sa kanyang mga fans.

“I’m still a Kapamilya. Sobrang miss ko kayo at maraming salamat sasuporta sa akin. Since day one, you’ve been supporting me and you I’m so blessed to have you as a fan of mine. You know I pray that the future has good things for us as a fanbase. Mahal ko kayo,” he ended.

La Boka

by Leo Bukas