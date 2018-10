Bagong pelikula ni Gerard Butler na ‘Hunter Killer’ malapit sa katotohanan

INIHAHANDOG ng VIVA International Pictures at MVP Entertainment ang Hunter Killer, isang action thriller na pinagbibidahan ni Gerard Butler at mula sa producers ng “Fast & Furious” at “London Has Fallen.”

Ang “Hunter Killer” ay tumutukoy sa isang naval vessel, partikular na ang submarino, na may kakayahang matunton at pataubin ang kalabang submarino. Magsisimula ang kwento sa paglubog ng isang submarinong pag-aari ng mga Russiansat sinundan ng pagkawala ng isang submarinong pag-aari ngAmerika.

Sa gitna ng imbestigasyon tungkol dito, napag-alaman na isang Russian Admiral ang nagpa-plano ng kudeta na na maaaring gumulo sa katahimikan at kapayapaan ng buong mundo.

Isang kathang isip na maaaring mangyari sa mundo ngayon ang pagsasalarawan ng direktor na si Donovan Marsh sa kwento ng pelikula.

Ayon sa kanya, maraming “news articles about how Russian and American submarines are chasing each other under water in dangerous ways,” ngunit dahil nga sa ilalim ito ng dagat nagaganap, hindi ito nakikita ng publiko.

Ang pagiging malapit sa katotohanan ng Hunter Killer ay dahil sa source material nito na “Firing Point,” isang nobelangisinulat ni George Wallace, isang retiradong kumander ng nuclear attack submarine na USS Houston, kasama ang award-winning journalist at best-selling author na si Don Keith.

Nagustuhan agad ni Gerard Butler na gawin ang kanyang karakter na si Captain Joe Glass dahil ito ay nakatuon sa pag-isip ng mga strategies upang masugpo ang kalaban. Para paghandaan ang kanyang papel, binisita ni Butler ang isang nuclear sub at kumunsulta sa mga U.S. Navy commanders.

Ang Oscar winner na si Gary Oldman (Best Actor ng “Darkest Hour”) ang gumaganap bilang si Admiral Charles Donnegan, ang taong namumuno sa hukbo sa War Room saWashington D.C. upang mapigilan ang krisis na maaaring mangyari sa Amerika at sa buong mundo.

Showing na ang pelikula simula ngayong Oct. 31.

La Boka

by Leo Bukas