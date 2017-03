Bagong buhok ni Vice Ganda, walang kinalaman sa love life

Natanong si Vice Ganda kung may pinagdaraanan ba siya ngayon sa love life dahil sa bago niyang hairdo. May kasabihan kasi na kapag nagpagupit ng buhok ang isang babae ay may pinagdaraanan ito at kabi-break lang sa boyfriend.

“I actually changed my hairstyle every now and then, parang every 3 months. Kaya nagkataon lang. Actually after the concert, talagang naka-schedule na po talaga ‘yan. After the concert, kailangang pagbalik ko, bago na ang hair ko,” rason ni Vice.

Sa Germany pa raw niya ino-order ang kanyang buhok at matagal bago ito dumating.

“Months ang hinihintay ko bago siya dumating. Kunwari o-order-in namin siya ngayon, after 3 months, saka siya darating. Pero human hair naman,” sey pa ni Vice.

Itinanggi rin niya na may pinagdaraanan siya ngayon.

“Talagang nagkataon lang na nagpalit ako ng hair. Hindi naman po ako broken-hearted. I’m actually in a very happy place, I’m in a good place,” paglilinaw pa ni Vice.

Samantala, masaya si Vice Ganda sa kinalabasan ng katatapos lang na grand finals ng “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime” sa ABS-CBN, kung saan ang nanalo ay si Noven Belleza na isang magsasaka from Negros Occidental.