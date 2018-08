BAGO MAG-RETIRE SA DIRECTING: Cathy Garcia Molina, idinirek ang KathNiel sa “The Hows of Us”

UNA SA APAT na pelikulang gagawin ni Direk Cathy Garcia -Molina bago mag-retire sa pagdidirek ang The Hows of Us ng magkarelasyon (yes, official na!) na sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Noong presscon ng pelikula ni Gerald Anderson at Pia Wurtzbach noon, sinabi ni Direk Cathy na apat pang pelikula siya idi-direk bago siya mag-early retirement at kabilang na dito ang pelikula nina Kathniel, ang Three Words to Forever with Sharon Cuneta, Kathryn Bernardo and Richard Gomez; a film starring Piolo Pascual at ang panghuli at kung pu-pwede pa ay si John Lloyd sana ang bida na wish ni direk.

Kung maayos at mapagbigyan, gusto niya si Lloydie (her favorite) ang magiging bida bago siya mamaalam sa showbiz para asikasuhin naman ang kanyang mga anak na aminado siya na kinuha ng trabaho niya ang panahon na dapat ilaan para sa kanila.

Kaya nga sa dinami-dami ng mga artista na nangangarap na maidirek sila ni Direk Cathy, thankful ang mga co-stars nina Kathryn at Daniel like Ria Atayde, Juan Miguel Severo at Darren Espanto na makapagtrabaho under Direk Cathy.

Sabi nga ni Ria who plays bestfriend of Kathryn: “It’s an honor po for me. I’m thankful.”

