‘Bagani’ stars, todo-pasalamat sa nationwide at worldwide supporters

TODO ang pasasalamat sa fans ng lead stars ng hit fantaserye ng ABS-CBN na Bagani na sina Enrique Gil, Matteo Guidicelli, Sofia Andres, Makisig Morales at Liza Soberano sa ginanap na presscon noong Huwebes (Marso 15) sa Dolphy Theater.

Taos-pusong pinasalamatan ng cast ang lahat ng sumuporta sa lahat ng manonood sa buong bansa, sa online gamit ang iWant TV pati na sa ibang bansa gamit ang TFC sa kanilang pilot week. Patuloy itong namamayagpag sa nationwide ratings araw-araw at palaging trending sa ilang social media sites.

Papasok na sa third week ang Bagani at nasaksihan ng fans ang pag-uumpisa ng giyera sa pagitan ng limang tribo. Enrique is playing Lakas sa Bagani samantalang si Liza naman sa role ni Ganda.

During the thanksgiving presscon ay hindi inaasahang napaamin si Liza sa tunay na status ng relasyon nila ni Enrique Gil. Sa tanong sa cast kung lahat ba sila ay “taken” na, meaning, may ka-on o karelasyon niya ay isang diretsong “oo” ang sagot ni Liza na siyempre, ikinagulat ng press.

Pinipilit man ni Liza na bawiin ang una niyang sinabi, pero hindi na siya makahirit kaya tumawa na lang siya at nanahimik.

Samantala, nasa cast din ng Bagani sina Dimples Romana, Christian Vasquez, Diether Ocampo, Ryan Eigenmann at marami pang iba.

Sa pagpasok sa ikatlong linggo ay napansin din namin ang bonggang special effects sa Bagani habang sumasabak sa digmaan ang mga taga-kalakal, taga- disyerto, taga-laot at mga taga-gubat.

Napapanood ang Bagani pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

La Boka

by Leo Bukas