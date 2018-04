BAD GIRL NG DANCEFLOOR IS BACK: Ryza Cenon, todo ang pag-indak sa ASAP!

NOONG nanalo si Ryza Cenon bilang Ultimate Female Survivor ng ikalawang season ng Starstruck noong 2005, ang pagsayaw ang naging main edge nito sa mga kalaban niya na sina LJ Reyes at Megan Young.

Dahil sa hataw nito sa pag-indak, binigyan siya ng titulong ‘Bad Girl ng Dancefloor’ at palagi itong present sa SOP at Sunday PinaSaya.

Nang nawala ang traditional Sunday variety programming ng Kapuso network some years ago, nawalan ng platform ang mga Kapuso dancers like Ryza. Nakakasayaw lamang ang mga ito kapag naiimbitahan sila sa Regional shows o sa Eat Bulaga.

Kaya naman marami sa mga loyal fans ng dalaga ang natuwa dahil pasok na ang bagong Kapamilya sa ASAP. Noong Linggo ay sinabayan ni Ryza sina Kim Chiu at Maja Salvador at in fairness, hindi nagpatalo ang lola mo! Napakagaling pa rin nito at project kung project kahit unang salang pa lamang niya sa ASAP stage. Sana ay gawin nang mainstay si Ryza dahil may ibubuga talaga ito sa dancefloor.

Abangan na rin si Ryza sa FPJ’s Ang Probinsyano at soon ay reunited sila ni Angel Locsin sa ‘The General’s Daughter’.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club