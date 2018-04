BAD CHICK ON TV: Jane Oineza, papahirapan sina JM De Guzman at Barbie Imperial sa Araw Gabi’!

MISS NA MISS na ng mga loyal fans niya si Jane Oineza. Ano na nga ba ang bagong update sa kanilang iniidolo? Sa naging box-office success ng Haunted Forest noong nakaraang MMFF, deserve naman niya siguro na magkaroon ng bagong teleserye, ‘di ba?

Lilipat na nga ba siya sa GMA-7? Uso pa man din ang lipatan ngayon.

Well, mukhang nasagot na ni Jane ang mga haka-haka sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang silky long hair na pinagkaingat-ingatan niya for so long para sa isang proyekto na gigimbal sa TV viewing habits ng kanyang fans.

Siya kasi ang main villain sa Precious Hearts Romances presents Araw Gabi na pinagbibidahan nina JM de Guzman at bagong Kapamilya lolita na si Barbie Imperial.

Sa mga pictures na pinost ng RSB Drama Unit, mukhang dapat nang kabahan ang mga nagbibida-bidahan dahil Jane is back with a loud bang and a striking look para siguraduhing maging markado ang kanyang comeback.

Nakakaexcite tuloy! Sa April 30 na nakatakdang mag-umpisa ang bagong seryeng kaiinlaban ng mga madlang pipol!