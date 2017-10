BABE TIME PA MORE: Bea Alonzo at Gerald Anderson, same-same na ang hilig!

HAPPY ang mga Gerald Anderson and Bea Alonzo fans dahil sa magandang development sa “pagmamahalan” ng dalawa. In short, walang intriga. Matibay ang estado dahil maganda naman ang paniumula ng dalawa. Happy ika nga.

Kapag ganito ang estado, ang maka-Gerald-Bea ay hindi mangangamba.

After bumiyahe sa Barcelona, Spain ng dalawa kasama ng ibang mga Kapamilya Stars para sa paandar ngTFC (The Filipino Channel) na international arm ng ABS-CBN, lumarga ang mag-sweetheart kasama ang mga non-showbiz friends nila papuntang El Nido, Palawan para i-celebrate naman ang birthday ni Bea.

Sa mga photos, makikita mo na enjoy na enjoy ang dalawa sa mga active adventure activities nila like kayaking at hiking.

Knowing Gerald who is an active person with his sports (biking, running, etc.), mula nang naging close sila ni Bea ay nade-develop na rin ang interest ng dalaga sa klase ng sports ng kanyang “love”.

Mabuti na rin ito. Same hobbies. Same lifestyle. At least, after ng kani-kanilang mga trabaho, same ang magiging bonding moments nilang dalawa kaya haping-happy.

Reyted K

By RK Villacorta