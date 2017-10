AYAW SA TAGA-SHOWBIZ: Empoy Marquez, mas happy kung hindi artista ang girlfriend

IDINAAN ng komedyanteng si Empoy Marquez ang tukso ni Direk Dennis Padilla ang tungkol sa kanila ng leading lady niya na si Shy Carlos para the “The Barker“ na pangalawang pelikula niya kung saan he plays lead. Ito ang follow up movie ng aktor after the super success ng hindi inaasahang Kita Kita movie nila ni Alessandra de Rossi.

“Dahil magkatambal kami, kaya ginaganun ni Dennis. Pero di ko alam…” paliwanang ng komedyante tungkol sa kanila ni Shy.

Pero physically, tila may kapig si Em poy sa dalaga na papuri niya ay: “Cute naman. Cute naman.”

Sabi ni Empoy na girlfriend material naman ang beauty ni Shy.

”Puwede naman Okey siya na… mestiza, ayan, kakaiba at saka mabait,” sabi niya tungkol sa dalaga.

Nang tanungin ng mga press kung pagbibigyan siya ng pagkakataon, liligawan ba niya si Shy? Pabirong sagot niya sa media: ”Sa akin po, career muna. Kasi, yung love, nakakapag-wait naman,” na natawa ang press sa sinabi sa tono ng isang youngstar na pa-cute ang sagot sa tanong.

Kaya nga kung minsan, hindi mo alam kung seryoso si Empoy sa mga sagot niya tungkol sa kanyang lovelife o nagbibiro lang.

Pero aminado ang komedyante na dalawang taong na siyang single. In short, walang lovelife.

Kung uuriratin m o ang komedyante tungkol sa past lovelife niya, di ko alam kung biro or kung ano. Umiling na gusto itawid ang mensahe na wala ay may hugot ang split-up nila. “Naka-move on na ko. Non-showbiz siya,” kuwento niya,

Mas gusto ng komedyante na non-showbiz ang karelasyon. “Non-showbiz. Para quiet life. Mas okey sa akin ang non-showbiz girl,” sabi niya sa press na may kaseryosohan.

Sa estado niya ngayon ay wala pa sa nalalapit na panahon na mag-aasawa siya.

Sabi ng komedyante sa grand presscon ng pelikula niya na first directorial project ng isa din komedyante na si Dennis Padilla, mas gusto ni Empoy na mag-focus muna sa kanyang career. “At this point, at the age of thirties, dun naman papunta ang lahat pero ayaw ko madaliin.” say ng latest box-office comedian.

Sa ngayon, ini-enjoy pa ni Empoy ang bagong estado na nakamit na matagal din niya pinagtrabahuan bago dumating sa kanyang career. “Pero siguro, sa ngayon po, career muna. Pero, still waiting po sa ganung pagkakataon… family muna.”

Gusto niya seryosohin ang magandang pagkakataon na ibinigay da kanya. “ Ito ang ibinigay ni Lord kaya ito muna. Ayaw ko muna sayangin. Thankful po ako, kasi sa lahat ng mga tinatamasa ko ngayon, galing po sa Kanya (The Lord).

Ayon kay Empoy, nagpapasalamat din siya sa mga kapwa artista niya na nag-guest sa The Barker na showing na sa darating na October 25 at makakasama nina Empoy at Shy Carlos sina Jeric Raval, Wilma Doesn’t, Ronnie Lazaro, Janice Jurado at ang The Greatest Love’s power couple na sina Sylvia Sanchez and Nonie Buencamino.

Reyted K

By RK Villacorta