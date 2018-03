AYAW PAG-USAPAN: Sam Milby, inililihim ang rason ng hiwalayan nila ng girlfriend

MAY HUGOT pa rin pala si Sam Milby sa nakaraan niya ‘relasyon’.

Akala ko nga tuloy-tuloy na yong sa kanila ng magandang si Mari Jasmine na naka-short lived relationship niya.

Until now, may bubog pa naiwan sa puso ni Sam.

Hindi pa rin pala siya ayos sa hiwalayan nila ng dating girlfriend kahit nagsisimula na siya tumingin-tingin ng iba at si Yassi Pressman na kapartner niya sa bagong romcom movie ng Viva Films at ng The First Idea Company ang isa na rito na malamang ay baka maging next girlfriend niya pag nagkataon.

Sa moving-on stage ng lovelife ng binata ay may kuwento siya sa press: “But I’m getting there. They always say that you’ve never really moved on until you’re with somebody else.”

Okey na ba ng binata at 100% na tanggap na niya ang hiwalayan niya with his former girlfriend?

Sagot niya: “Yes and no. I’ve accepted, I’m okay, I think it would be a struggle if I saw her, so that’s something different, but am I okay right now? Yeah.”

Mga five months pa lang ang nagdaan nang maghiwalay sila ng former girlfriend pero ayaw sabihin ng binata ang rason ng split-up nila pero in good terms silang dalawa.

Ang technique ni Sam sa pagmu-move on niya ay kakaiba.

“I’m surrounding myself with really good friends, and the biking helps a lot. I bought a new motorcycle, nakakawala ng stress, I get to travel around a lot more.”

Malaking tulong din ang kanyang faith at bilang Christian para mapadali ang pagmo-move-on.

Kuwento ng binata: “I don’’ want to sound as a spiritual leader, but I found a great church, I’m working on my relationship with God and I think that’s what really helps me a lot.”

Bukas, Wednesday, February 7 ang showing ng movie nila Yassi na sinasabi ni Sam na type niya at hopefully ay totoo at hindi lang pang-promo ng pelikula.

Reyted K

By RK Villacorta