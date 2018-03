AYAW MAKISAWSAW: Sam Milby, tahimik sa isyu nina Piolo Pascual at Mark Bautista

AYAW mag-komento ni Sam Milby sa pa-blind item ng singer-actor na si Mark Bautista sa isang chapter ng libro niya na sa pagka-present niya ng kanyang personal encounter with a co-actor, iisipin mo na si Piolo Pascual ang naka-bromance niya.

Walang pagpapangalan na pakiwari ko’y unfair ito kay Papa P.

Sa kaso ni Sam na kaibigan ni Piolo, ayaw niya makisawsaw sa isyu na minsan din tsinismis sila na diumano’ý may ”bromance” din sila na walang pagpapatunay at para sa akin, unfair kina Sam at Piolo ‘yun.

Sa launch ng bagong romance movie ng Viva Films at ng The Idea First Company nina Direk Perci Intalan at Jun Lana na ”Ang Pambansang Third Wheel”, nilinaw ni Sam ang kanyang stand sa isyu.

Sabi niya: “I’d rather not give a comment because I’m not part of the isyu. I don’t know, I just feel na giving a comment will only make the issue bigger.

“I’m not a part of it. I feel like I shouldn’t give a comment. I don’t know,” paliwanag ni Sam sa grupo ng media na kausap niya after the open forum portion during the presscon ng pelikula nila ni Yassi Pressman na showing na sa darating na Wednesday, March 7.

Pagpapaliwanag pa ni Sam tungkol sa mga isyus tulad nito sa showbiz, may opinyon si Sam who plays the role of Neo na isang art director na makaktrabaho ni Yassi sa kuwento ng pelikula na gumaganap naman as Trina na isang copy writer sa advertising agency na pinagtatrabahuan nila.

Paliwanag ni Sam: “Ako, when it comes to issues kasi, there’s always issues that come up in showbiz. Pero ‘pag walang proof, ‘di ba? It’s always gonna be rumor. It’s always gonna be tsismis.“

Paniwala niya na kahit anong issue at walang proof or patunay ay mahirap patunayan. “If you don’t have the proof, it’s hard to really say. There’s always gonna be tsismis in showbiz. That’s a part of showbiz,” page-explain niya about showbiz tsismis.

Dagdag ni Sam: “When it comes to close friends and they have this issue na walang katotohanan talaga, parang nakakaawa na nakakainis din kung walang katotohanan,” pagtatapos niya.

Reyted K

By RK Villacorta