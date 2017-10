AYAW MAGING RETOKADO AT MY HUMILITY: Empoy Marquez, sinusuwerte sa career!

KAINITAN NG ISYU tungkol sa walang modo na nagta-trying hard magpasikat na pangit na nagpa-retoke ng mukha pero nakalimutan isama na baguhin ang kalooban niya at mapagkumbaba, ibang-iba pa rin nang makaharap namin ang komedyanteng si Empoy Marquez sa grand presscon ng pelikula niyang “The Barker” na first directorial job ng komedyante rin na si Dennis Padilla.

Nang tanunging si Empoy kung siya din ba ay may balak magpa-cosmetic surgery para mas maging “pogi”; tahasang sinabi ng box-office comedian ng “Kita Kita” na: “Hindi. Kung ano ang bigay ni Lord, nagpapasalamat ako,” simpleng sagot niya.

Yes, love his answer. Mapagkumbaba sa kabila ng inaning tagumpay niya via the hugot film na sinuportahan ng mga millennials na naglukluk sa kanya sa estado kung ano at sino man siya ngayon.

Andun ang humility ni Empoy na sinasahugan niya ng biro ang mga sagot niya.

Pagbibiro nga nya tungkol sa sinasabing siya ang “Bagong Pogi” ng makabagong panahon: “Bagong ligo lang!” at natatawa pa siya sa nabanggit.

Sa totoo lang ay happy kami sa tinatamong tagumpay niya na suwerte naman at sunod-sunod ang mga projects niya.

Sa katunayan, after ng mala-Johnny English movie niya na “The Barker” with Shy Carlos na showing na sa darating na Wednesday, October 25, ang balita namin ay hindi na daw ito pwede tumanggap ng ibang projects outside of Star Cinema at ABS-CBN.

Yes, dahil sa pagiging mapagkumbaba, hindi inaasahan ni Empoy na isa na siya ABS-CBN and Star Cinema talent sa hanay nina Piolo Pascual, Daniel Padilla, Enrique Gil at mga aktor na kasing lakas din ng sex appeal tulad niya.

Sa kanyang Instagram account na @empoy, nagpost ang komedyante ng picture nila ni Papa P with a caption: “Good morning back to work w/ Kuya PJ.”

Anong project kay ito ng poging si Empoy? Abangan.

Reyted K

By RK Villacorta