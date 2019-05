AYAW GUMASTOS NG FANS?Bianca Umali at Andrea Brillantes, pang-TV lang ang ganda?!

Andrea Brillantes and Bianca Umali

HALOS hindi napansin ng madlang pipol na may pelikula pala na ipinalabas noong Miyerkules na bida ang mga young stars na sina Bianca Umali at Andrea Brillantes na may title na ‘Banal‘.



Nakakahinayang lang dahil sa TV ay tila parehong top-rating ang mga programang kinabibilangan nila. Pinag-uusapan ang pagiging kontrabida ni Andrea Brillantes sa Kadenang Ginto dahil effective ang kanyang pag-transition from inaaping child actress to being a palaban na kontrabida kay Francine Diaz sa show. Marga na nga ang tawag sa kanya ng mga tao at lalo pang dumami ang viewers ng Kadenang Ginto sa pagpasok ni Seth Fedelin na bagong love interest niya.



Ang kanyang YouTube channel rin ang isa sa may pinakamaraming subscribers. Nagperform pa nga ito sa Fan Fest.



On the other hand, Bianca Umali is soaring high as ‘Sahaya‘ in GMA-7’s Primetime block. Habang tumatagal ay lumalaban ang programa ng morena actress. Maliban dito, usap-usapan din ang pag-audition nito sa Darna nang walang paalam. Kahit papaano ay may fanbase pa rin sila ni Miguel Tanfelix a.k.a. BiGuel loveteam at umuusbong din ang fans ng tambalan nila ni Migo Adecer.



Two lovely young stars na nasa top rating shows. How come ang pelikula nila ay hindi yata kinakagat ng masa? Pang-TV lang ba ang ganda ng dalawang promising and talented beauties na ito?



Showing pa rin ang ‘Banal’ sa piling sinehan nationwide. Kung fan kayo nina Andrea at Bianca, siguro ay panahon na para ipakita ninyo kung gaano niyo sila ka-mahal by stepping out of your houses and paying a movie ticket at the cinemas to watch Banal! Hindi pa po huli ang lahat!