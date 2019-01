Atake ng Falcis brothers vs. Kris Aquino, pistang baklaan

KALURKEY pero naaliw lang ako sa kuda ng Falcis brothers na idemanda ng Queen of All Media na si Kris Aquino ng 44 counts of qualified theft si Nicko at ang kapatid niya na si Atty. Jesus Falcis dahil tila “baklaan” na ang atake nila at sagot sa mga isyus ni Kris sa kanila na ang dipensa nila ay sali-saliwa na habang tumatakbo ang mga araw ay kung anu-ano ang mga naglilitawan na isyus na ipinupukol nila kay Tetay.

Sa ganang akin, tila lumilihis na sa isyu si Nicko at ang abogado niyang kapatid. Dapat sagutin ng maayos ng dalawa ang isyu. Kung may threat si Kris sa buhay niya ay idemanda niya at hindi ‘yong bawat isyu, bawat kuda ay nagla-land sa headline ng mga tabloids at sa social media.

Natatawa lang ako sa isyu. Isyung baklaan na sa simula ay napaka-legal ng dating sa akin. Pakiwari ko’y nanonood ako ng ‘baklaan’ portion ng Miss Q and A ng noontime show na It’s Showtime.

Sino ang hindi malulukring na ngayon naman ay pinalalabas ng kampo ng magkapatid na ang lahat ng mga inggay at isyus ay politika diumano ang rason ng paandar ni Tetay na nagbabalak na tumakbo sa pagka-Presidente come next presidential election.

Pero hindi ba naiisip nitong si Nicko na ang pagbubulgar ng mga alam niya sa personal na mga bagay at isyus ng dati siyang business partner ay ikawawala ng tiwala ng mga future clients niya?

Kung ako ang magiging prospective at future client niya, bakit ako magtitiwala na pahawakan ang negosyo ko sa isang tulad niya na tsismoso?

Baka pagnagkaroon kami ng isyu o alitan at maghiwalay, malamang sa hindi, ang mga sikreto ko ay ibubunyag niya sa mga ‘fans’ ko (kung meron man).

Maging ang kapatid niyang lawyer na si Jesus, noong una, very corporate at legal ang atake sa celebrity endorser pero lately ay nagiging showbiz na showbiz na.

Pero kung ako kay Tetay, deadma na sa magkapatid na Falcis at mag-focus na lang siya sa kanyang trabaho at magpagaling at alagaan sina Kuya Josh at Bimby. Tutal, naisampa na niya ang 44 counts of qualified theft kay Nicko at hayaan na niya ang korte ang magdesisyon sa kaso na isinampa niya.

Para kina Nicko at Jesus, I think, they are enjoying the limelight para mapagusapan ng madlang people sa eklatan at baklaan na peg na ang dapat sana ay isang seryosong legal battle.

Kung may isyu ang magkapatid kay Kris, idemanda nila ito to the highest degree kaysa kuda sila ng kuda na nagiging baklaan na ang tingin ng publiko sa mga sagot nila at depensa.

Basta ako, kung ano ang tama ay yun dapat ang magwagi.

Ha ha ha…Ano ito? Come join the Bekihan. Haaayy…loka-lokah.

Reyted K

By RK Villacorta