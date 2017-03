Assunta de Rossi, may mga sakit kaya hindi makabuo ng baby

GUSTO nang magkaroon ng baby ni Assunta de Rossi. Kung puwede nga raw ay ngayong taon na agad.

“Sana naman kung didinggin ng Panginoon ang dasal ko, oo naman. Every year naman ‘yon ang dinadasal ko, eh, ayaw lang talagang pagbigyan pa,” pahayag pa niya.

Eh, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa sila makabuo ng baby ni Jules Ledesma?

“My infertility kasi ako, so lahat ng pampa-infertile napunta na ‘ata sa akin. Siguro dahil with all the stress, kasi ang focus nga namin for the last ten years was San Carlos (hacienda nila). So, kung anu-ano nang tumutubo sa akin.

“Nagka-myoma ako. Nag-endometriosis ako. Mababa ang matres ko. Hindi ako maka-produce ng cervical mucus masyado. Pero puwede naman ‘yang ayusin, isa-isa nga lang,” pagtatapat niya sa amin.

Pabor ba silang mag-asawa na magkaroon ng anak sa ibang paraan tulad ng IVF or iba pang medical procedures?

“Oo naman. Kahit hindi ‘yung natural way, open naman kami sa ganu’n, eh. Kahit anong proseso at pinag-uusapan naman namin ‘yon,” sagot niya.