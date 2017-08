ASHMATT is the Real Deal: LAB NA LAB talaga ni Sarah Geronimo si Matteo Guidicelli!

I REMEMBER noong early years ng relasyon nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, madami ang sumuporta sa pagmamahalan ng dalawa na ang mga magulang ng dalaga ay parang tinik na nakabikig sa lalamunan ng nila.

Left and right ang mga negative reactions ng mga may ayaw sa sobrang higpit na pamamaraan ng mga magulang ng dalaga na pakiwari nila ay hindi dapat pagkatiwalaan ang binata at hindi pa panahon na pagkatiwalaan din nila ang anak.

Now that Sarah has more freedom, tama lang na i-express ng Pop Princess ang kasiyahan na nararamdam niya at pagmamahal niya sa binata.

Sa isang triathlon event sa Cebu yesterday morning, dumating si Sarah to support her boyfie. Matagal-tagal na rin active bilang triathlon athlete ang aktor.

Walang alam si Matteo na darating si Sarah na palagi naman nakasuporta sa mga importanteng mga kaganapan sa buhay at career ng binata.

Bitbit ang isang placard na handwritten ang message nakasulat in Cebuano dialect na: “Matteo Congrats my Love! Gihigugna Tika!” na nakasalubong ang proud girlfriend sa finish line at nagbigay ng kiss at hug.

Sabi nga ni Matteo sa sorpresa na ginawa ng girlfriend: ” Best weekend???” Oo naman no!”



Now na malaya na si Sarah sa higpit ng mga magulang ay happy kami para dalawa. Pansin ninyo, si Sarah masayang – masaya sa pagmamahal kay Matteo?

Reyted K

By RK Villacorta