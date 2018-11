Arjo Atayde, patuloy na binabash dahil kay Maine Mendoza

KALOKA kung i-bash ng mga solid Aldub (mga eng-eng na mga fans nina Alden Richards at Maine Mendoza) lalo pa’t halos araw-araw ay mas nagiging close sa isa’t isa sina Arjo Atayde at rumored girlfriend ng actor na si Maine Mendoza.

Nagsimula mag-react ng kanilang kabaliwan ang mga AlDub fans nang mahiling magkasama mag-dinner sina ‘ArDub’ (bagong coined moniker ng Arjo and Maine supporters/bashers).

From the dinner hanggang sa makita na nag-clubbing sina ArDub hanggang sa maispatan sila sa Bali, Indonesia with friends in celebration of Arjo’s birthday (last November 5); ang latest na ikina-insecure ng mga AlDub fans (na until now ay nagiilusyon pa rin sila na maitatawid into reality ang screen partnership nina Alden at Maine into a romantic relationship na waley na waley at always bokya kahit anong pilit) ay ang date nina Arjo at Maine na nanood ng isang concert last Thursday (November 8) ng pop group na Cigarettes After Sex at ang Pinoy pride na Up Dharma Down (a personal favorite).

Until now, puro speculations lang ang publiko at mga miron sa closeness nina Arjo at Maine at ang pagiging visible nila sa public.

Sina Arjo at Maine ay mas naging close sa isa’t isa nang magkasama sila sa Metro Manila Film Festival 2018 entry nina Coco Martin at Bossing Vic Sotto na Jack ‘Em Poy: The Puliscredibles na showing na sa December 25.

Sa pelikula, si Arjo ang kontrabida kay Coco.

Habang isinisulat namin ito, walang pag-amin pa rin mula kina ArDub kahit makailang beses na sila napapagkita na magkasama sa iba’t ibang mga okasyon.

Tama ba ang nakarating sa amin na tsika na si Maine ay naipakilala na sa mga magulang ng actor na sina Sylvia Sanchez and businessman Art Atayde?

Reyted K

By RK Villacorta