Arjo Atayde, may series of shows sa Casino Filipino

Minsan pang pinatunayan ni Arjo Atayde na multi-talented siya. Bukod kasi sa ipinapamalas niyang galing sa acting sa top rating show nilang “FPJ’s Ang Probinsyano” ng ABS CBN, astig din si Arjo sa sayawan. At nalaman namin recently na pati pala sa kantahan ay may talent din ang anak ni Ms. Sylvia Sanchez.

Nagpamamalas ngayon ng talent sa pagkanta at pagsasayaw si Arjo sa Casino Filipino sa six-weekend provincial shows na nagsimula na three Saturdays ago sa Pampanga. After ng Cebu stint niya last January 28, susunod naman ay sa Tagaytay sa Februaty 4 at sa Subic sa February 11. Tapos nito ay may isa pa sa February rin. Plus, may mga susunod na show pa si Arjo sa March at April sa Casino Filipino.

“Nagulat nga kami. Kasi, ‘di ba, hindi naman kumakanta talaga si Arjo? Iyong sayaw, oo, first love niya iyan tapos ay ang acting. Pero ang pagkanta, hindi ganoon talaga. Pero nadaraan sa praktis,” saad ni Ms. Sylvia.

Dagdag pa niya, “Kaya sabi ko, ‘Anak, subukan mo na ring kumanta sayang, eh, habang may kumukuha sa iyo.’ At ang nakatutuwa, puro matatanda ang nag-request kay Arjo. Hindi ba, fans ng anak ko mga may edad na at sumunod mga bata?”

Nandoon din kami nang nagbibigay ng last minute instructions kay Arjo ang bida sa “The Greatest Love”, kung paano mas magiging effective ang performance niya sa series of shows sa Casino Filipino. Patunay lang talaga kung anong klaseng pagsubaybay at pagmamalasakit ang ginagawa ni Ms. Sylvia para sa kanyang mga anak.

Nakatutuwa nga dahil ayaw ni Arjo na pumunta ang kanyang pamilya sa show niya sa Casino Filipino, dahil naiilang daw yata siya. Incidentally, kasama ni Arjo bilang guest sa mga show niyang ito ang pinsang si Gabby Atayde na talaga namang pambato sa kantahan ang galing.

Samantala, nabanggit din sa amin ni Arjo na malapit nang magkrus muli ang landas nila ni Coco Martin. Si Arjo ang numero unong kontrabida ni Coco sa “FPJ’s Ang Probinsyano” at sure ako na matitinding aksiyon at bakbakan na naman ang matutunghayan dito ng suking viewers sa mga susunod na episodes nito.

Nonie’s Niche

by Nonie V. Nicasio