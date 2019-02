Arjo Atayde at Maine Mendoza, nahuli ng netizen na magka-date noong Valentine’s Day!

PAGKATAPOS ng mga dates nina Arjo Atayde at Maine Mendoza kung saan-saan bago aminin ng binata na “exclusively dating” sila ng dalaga, naispatan ko muli ang dalawa sa picture sa exclusive appreciation party ng cast ng MMFF 2018 movie ng dalaga with Coco Martin at Vic Sotto na Jack Em Popoy last Saturday evening sa Trellis Manila.

Sina Maine at Arjo ay nagkasama din sa movie kung saan mas na-develop and friendship nila sa isa’t isa habang ginagawa nila ang pelikula.

Mula nun, the rest is history na sa “special friendship” ng dalawa na hanggang ngayon ay patuloy na umuusad sa kuwento ng pag-ibig nila na walang makapagsasabi kung saan aabot na estado or baka naman for life na ito na mauuwi sa kasalan.

Wala man picture sina ArMaine (tawag sa tambalan nila ng mga supporters nila) na naglabasan online noong Valentine’s Day date nila last Thursday (may nakapagbulong sa amin na sa isang very exclusive private dating and dining venue sila nag-celebrate ng very important date) para sa dalawang mga puso na nagmamahalan na far from the madding crowd.

In last Saturday’s kaganapan, happy ang dalawa na nakipag-piktyur-piktyur sa ibang mga guests that evening at kabilang na ang picture na kuha ng AdProm Manager ng ng Dreamscape Entertainment na si Eric John Salut na viral ngayon sa internet.

By the way, may nag-private message sa amin sa Facebook the other night na gusto namin i-share sa mga ArMaine fans and supporters na last Valentine’s Day, sa kagustuhan ng dalawa na maging very private ang romantic date nila, ay sa hindi ini-expect na dating venue sila diumano pumunta para iwas sa madaming mga lovers at nagliligawan na nagdi-date pero may isang miron at the venue ang diumano nakakita sa kanila having their romantic dinner sa isang Swiss restaurant named Vieux Chalet na malapit sa Hinulugang Taktak waterfalls sa may Antipolo.

Pag nakita namin si Arjo, I will ask him personally about this feed from a netizen. But for now, enjoy muna nila ang Love. Love. Love and more Love. Ang mahalaga, both are happy.

Reyted K

By RK Villacorta