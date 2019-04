Arjo Atayde at Maine Mendoza, may Holy week getaway

NEXT WEEK ay Holy Week na. Ngayong weekend pa nga lang sa pagpasok ng Palm Sunday, April 14 ay isa-isa na nagaalisan ang mga gusto magbakasyon.

In last Tuesday’s thanksgiving luncheon ng Pamilya Atayde (Sylvia Sachez, Arjo and Ria and Papa Art); masaya na ibinalita sa amin personally ni Ibyang (tawag namin sa Sinag Maynila 2019 Best Actress na winner sa acting with her Jesusa film) na ready na sila sa much needed rest and vacation for the Holy Week. Yes, simple lang ang bakasyon na naka-schedule ang pamilya ng aktre sa beach house nila sa Batangas.

Pero si Arjo, nang maka-chat namin sa kanyang messenger before the pasasalamat event, naikuwento niya na may bakasyon siya.

Magbabakasyon siya sa isang undisclosed location (for privacy purposes sigurado) na inisip namin na kasama niya si Maine Mendoza.

Mahilig kasi sa surprises si Arjo sa lady love niya na ikinatutuwa naman ng dalaga.

When asked about his Holy Week plan with his lady love and inspiration na si Maine, ang sagot ng aktor sa amin via messenger: “Secret muna Tito hahahaha…lalabas din naman po. Ha ha ha…”

From a reliable source, we’ve learned na kumpirmado na sina Arjo and Maine will be spending their holy week vacation together.

No details kung saan. Walang sinasabi ang source namin kung kailan ang alis nila at balik at kung sinu-sino ang mga kasama.

Who knows, baka nga this time, solong-solo nila ang bakasyon without a road manager in tow (si Maine) gayong personal trip ng dalawa ang bakasyon na ito at hindi naman work. Sina Arjo at Maine, they deserve a bonggang bakasyon.

Sa sunod-sunod na trabaho ng aktor with BagMan na most watched series on IWant at produced ng Dreamscape Digital at ang magagandang reviews sa bago niyang movie na Stranded with Jessy Mendiola directed by Ice Idanan at produced ng Regal Films na nagsimula ipalabas yesterday, Wednesday, April 10, at si Maine naman ay puro endorsement shoots at kagagaling lang ng Cordillera at Bataan for the Eat Bulaga Holy Week Special, sigurado super miss nila ang isa’t isa. Enjoy your vacay ArMaine.

Reyted K

By RK Villacorta