Arjo Atayde at Maine Mendoza, babawasan na ang pagkikita

KUNG si Alden Richards ay excited sa pelikula nila ni Kathryn Bernardo na Hello, Love, Goodbye na showing na sa darating na Wednesday, July 31, ang ka-loveteam naman niya na si Maine Mendoza ay excited naman na maranasan ang pagaalaga ng Kapamilya Network with her film project with Carlo Aquino.

Kung walang aberya last Thursday (dahil sa sunod-sunod na ulan at bagyo); baka nagsimula na mag-shooting ang dalawa.

The early part of July was intended para sa acting workshop nina Maine at Carlo for the film. Halos buo at solid na ang dalawang artist sa bonding nila na malaki ang maitutulong para sa ka-naturalan ng acting ng dalawa para sa movie at wala na rin ang pagiging conscious nila sa isa’t isa.

Balita ko nga ay panay ang dalaw ni Arjo Atayde sa haybols ng dalaga sa Bulacan kapag maaga natatapos ang taping nito for The General’s Daughter na kung saan pag nagsimula na ang shooting ni Maine, mababawasan naman ang regular na pagkikita ng dalawa lalo pa’t Maine needs to concentrate sa movie niya with Carlo.

The latest gimmick nina ArMaine was last week, July 24, Wednesday sa MOA kung saan nanood sila ng concert ni LANY. Kapag naging busy na si Maine at full swing na ang shooting, for sure male-lessen na muna ang pagkikita ng dalawa at concentrate na muna sila sa kani-kanilang mga showbiz commitments.

Tahimik na ngayon ang mundo nina ArMaine. Natanggap na rin marahil ng mga bashers ng dalawa na love talaga nila ag isa’t isa.

Reyted K

By RK Villacorta