Arjo Atayde and Maine Mendoza: ‘Exclusively’ Destined for Each Other!

ARJO ATAYDE

Real Name: Juan Carlos Ocampo Atayde

Birthdate: November 5, 1990

Zodiac Sign: Scorpio

MAINE MENDOZA



Real Name: Nicomaine Dei Capili Mendoza

Birthdate: March 3, 1995

Zodiac Sign: Pisces

EXCLUSIVELY DATING. ‘Yan na siguro ang pinaka-trending na update sa social media the past week dahil sa matapang na pag-amin ng Kapamilya actor na si Arjo Atayde na ‘exclusively dating’ na nga sila ng Kapuso Phenomenal Star na si Maine Mendoza. May mga kinilig pero as usual, meron na naman mga negatron na walang alam gawin sa life kundi ang magpaka-bitter, huh!

Anyway, now that ArDub is real, oras naman na siguro para i-tsek natin kung compatible talaga ang hottest real-life dating couple in town, huh? Here ya go…



Parehong sensitive ang Scorpio at Pisces. Ang ibig sabihin nito ay emosyonal silang tao. Ang pagkakaiba lang nila ay madalas na transparent o ipinapakita ng Pisces ang kanyang nararamdaman habang mahilig naman sa taguan ng feelings ang Scorpio. Palagi itong magpapanggap na manhid o walang nararamdaman, pero deep inside ay kinikilig or nagseselos na ito. Dahil sa kanilang similarities, madali nilang maiintindihan at masasakyan ang isa’t isa. Paniguradong intense ang pagsasamang ito, kaya expect intimacy and passion!

Hindi judgemental ang Pisces at sa katunayan, makakasundo nito halos lahat ng tao. Ang Scorpio naman ay masyadong opinionated kaya may mga pagkakataon na hindi pumipreno ang bibig nito. Pero alam niyo ba na imbes mag-away ay nagco-complement pa sa isa’t isa ang differences na ito? Ganern!

Ang pagiging understanding ng una ang magpapakalma sa isa. Matuturuan din ng Scorpio ang Pisces na lumaban sa buhay at mas maging ambisyosa. Sa totoo lang, nababalanse nila ang strengths and weaknesses ng isa’t isa kaya okay sa alright ang match na ito.

Instant ang attraction sa pagitan ng lalaking Scorpio at babaeng Pisces. They understand each other at pagdating sa lambingan at romansa ay to the highest level ang chemistry nila. They have an intimate and emotional connection na mahirap nilang mahanap sa ibang zodiac. Ang pagsasamang ito na siguro ang isa sa pinaka-best na compatibility. May love, loyalty, devotion and understanding. Ang kailangan lang nilang kontrolin siguro ay ang possessiveness.

Ayun na nga… mukhang talagang destined for each other at meant to be talaga sina Arjo at Maine. Ipaglaban niyo lang ang pagmamahalan ninyo at mauuwi rin ang lahat sa happily ever after…. Sa tamang panahon!

Pares-Pares

By Madam Damin