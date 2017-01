Arci Muñoz, tila nagbubunyi sa break-up nila ng anak ng prinsipe ng Brunei

Ano kaya ang dahilan ng break-up ng sexy star na si Arci Muñoz at ng kanyang boyfie na si Badi del Rosario na anak ni Prince Jefri Bolkiah ng Brunei?

Si Badi ay bolalista ng bandang Mr. Bones and The Boneyard, na dahil parehong musikero sina Arci at Badi, malamang sa mga gigs sila nagkakilala.

Kinumpirma ni Arci ang hiwalayan nila na sa isang interview kay Arci. Parang kaswal lang at tila ito hindi apektado sa split-up nila ng kanyang boyfriend, na akala nga ng marami ay siyang makatutuluyan ng dalaga. Parang wala naman kasing dahilan o isyu sa kanilang dalawa para mag-split.

Dahil sa hiwalay na siya sa boyfie, tila nagbubunyi ang dalaga sa hiwalayan.

“Yes! Mabuhay ang mga single! I’m gonna enjoy my life,” pahayag niya sa panayam na parang may hugot, huh!

Habang ang dalawang kasama niya sa action-adventure movie na “Extra Service” na sina Coleen Garcia at Jessy Mendiola, happy sa kanilang estado bilang girlfriends nina Billy Crawford at Luis Manzano, si Arci naman, tila hindi happy ang kanyang Christmas dahil bago mag-Pasko ay naghiwalay na sila ni Badi.

Kuwento niya na noon pa man ay may problema na sila ng boyfie na inaayos nilang dalawa. Pero dahil nga sa hindi magawan ng paraan, natuluyan nang “single at loveless” siya last Christmas Season.

Pero hindi isinasara ni Arci ang chance na maayos ang kanilang relasyon ng boyfriend. Nagbiro nga siya na baka nga raw ay ma-rekindle ang kanilang pag-iibigan kung mabibigyan lang muli ng pagkakataon.

Magkaibigan pa rin sila ni Badi, kahit loveless sila pareho noong nakaraang Pasko.

Aminado si Arci na noong pumasok siya sa pakikipagrelasyon kay Badi, tila nag-focus siya sa kanyang relasyon na naging dahilan para makalimutan niya ang single lifestyle niya, na kahit zero ang lovelife ay happy lang at chill ang buhay.

Reyted K

By RK VillaCorta