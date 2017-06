Arci Munoz, hindi napigilang paggigilan ang abs ni Gerald Anderson!

Kung ano yong sinasabi niya ay ‘yun na ‘yun. Kung ano ang gustong itawid ng aktres na mensahe na itinutulak ng puso at isip niya. In short, magugustuhan mo siya dahil alam mong totoo ang sinasabi niya.

Si Arci ang nagbigay buhay, saya at tawanan sa grand press launch ng pelikulang “Can We Still Be Friends?” na bagong pelikula ng aktres na kasama niya muli si Gerald Anderson na nasa direksyon ni Prime Cruz.

Nakwento ni Arci na na-challenge siya kay Gerald. ”Yun ang pinaka-challenging na kailangan kong gawin sa buong pelikula. Actually, sa lahat ng nagawa ko, ‘yun ang pinakamahirap na iarte. Talagang ‘yung pawis ko, yung malalaki, ‘yung parang sa anime!”. Ang tinutukoy niya ay ang super hot love scene nila ni Geh na sinundan niya ng tawa na tatak Arci Munoz lang.

“Ang ganda kasi ng abs niya. Ang abs po niya, never absent, always present. Ang hirap po kasing labanan. Ang ganda kasi talaga. Parang ayaw ko matapos(‘yung love scene sa pelikula.”



Dahil sa yum-yum na abs ni Gerald, kinuntsaba pa ni Arci si Direk Prime.”Sabi ko kay Direk Prime ‘wag niyang ika-cut. Sabi ko ‘Wait lang Direk.’ Kinausap ko na siya sa monitor nila eh. Eh kinut niya,” nakakalokang rebelasyon ng dalaga tungkol sa eksena nila ng kapartner.

Pero kung titingnan mo ang love team ng dalawa na nagsimulam sa super hit movie na “Always Be My Maybe”, na unang pelikulang pinagsamahan nila ay bagay sila on screen at bagay din sila off-camera as friends dahil nakuha nila ang tamang timpla ng tunay na “friendship” reason na hindi na sila nagkakahiyaan sa mga eksena nila.