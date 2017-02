Ara Mina, puring-puri ang work attitude ni Liza

Hindi nagdalawang-isip si Ara Mina to play the role of Liza Soberano’s mother in the movie “My Ex and Whys” ng Star Cinema kahit in real life ay 2 years old pa lang ang anak niyang si Amanda Gabrielle.

“Single young mom naman ako ro’n, kaya keri lang, ‘di ba? Feeling ko nga, kasing ganda ako ni Liza kaya ako ang kinuha nila sa movie. Siyempre, kung ano ‘yung puno, siya rin ‘yung bunga,” natatawa niyang kuwento sa amin.

Patuloy pa ni Ara, “Flattered ako, kasi bukod sa maganda ‘yung ugali niya (Liza) at maganda pa siya, tapos alam nating talagang in demand siya. So, I’m happy to work with her and also with Direk Cathy (Garcia Molina). Matagal ko na gustong makatrabaho si Direk Cathy, kasi paborito ko ‘yung ‘One More Chance’ niya, eh.

“Happy ako, kasi nakagawa ulit ako sa Star Cinema after so many years. Kasi ‘yung nagawa ko lang sa Star Cinema, ‘Alyas Pogi 3’ pa. Ang tagal na no’n, ‘di ba? Twenty years ago pa ‘ata ‘yon,” pagre-recall pa ng aktres.

Ipinagmalaki rin ni Ara na hindi niya kinakitaan ng attitude problem si Liza habang magkatrabaho sila. Ibang-iba raw ang ugali nito sa ilang young stars na nakatrabaho niya noon na mga walang respeto at feeling sikat sa set.

La Boka

by Leo Bukas