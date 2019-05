Ara Mina, pakakasalan ang magiging bagong boyfriend

LOVELESS pa rin hanggang ngayon ang award-winning actress na si Ara Mina. Mabuti rin daw na ganito ang sitwasyon niya ngayon para mas makapag-concentrate siya sa kanyang business – ang Hazelberry Café.

Ayon pa kay Ara, kung magkaka-boyfriend siya ay ayaw na niya ng taga-showbiz.

“Wala lang, kasi parang mas tahimik kasi pag hindi showbiz,” rason niya.

May mga manliligaw naman daw siya ngayon, pero wala pa siyang napipili.

“Dalawa yung masugid, pero siyempre, pumipili pa ako,” she said.

Gusto rin ng aktres na kung sino yung magiging bagong B niya ay yon na rin yung lalaking pakakasalan niya.

Aniya, “Gusto ko yung magiging boyfriend ko, yon na yung mapapangasawa ko, after Patrick.

“Ayoko kasing nakakagisnan ng anak ko na iba’t ibang lalaki yung nakikita niya. I have nothing against sa iba pero yon ako.

“Kumbaga, nagkaroon na ako ng sexy image pero image lang yon, eh, but in real life, medyo may pagka-conservative pa rin naman ako. Hindi naman sa dalagang Pilipina, pero ngayong nagkaanak na ako iba na yung priorities ko sa buhay.

“So at least, habang lumalaki yung anak ko hindi siya mara-rattle na ‘ba’t parang ang daming boys’ di ba? Kung sino yung magiging boyfriend ko ngayon, yon na, siya na dapat,” lahad niya.

La Boka

by Leo Bukas