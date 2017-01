Ara Mina: “Hindi na ako trip ng mga DOM ngayon”

Aminado ang aktres na si Ara Mina na may mga nagpaparamdam na mga manliligaw sa kanya ngayon. Pero hindi muna raw niya ito masyadong pinagtutuunan ng pansin.

Kuwento niya, “May mga nagpaparamdam, all ages…many to mention. Hindi naman DOM (dirty old man). In fairness, hindi na ako trip ng mga DOM ngayon.

“May mga siguro five years younger, may mga 10 years younger. May celebrity, may hindi. Open naman ako sa dating. Kaso, as of now, hindi ko pa sila mabigyan ng time, kasi medyo may ginagawa akong soap.”

Busy si Ara ngayon para sa kanyang upcoming Kapuso afternoon drama series na “Pinulot Ka Lang Sa Lupa”.

Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maghiwalay sila ng dating nobyong si Mayor Patrick Meneses, kung saan mayroon siyang isang anak na babae. Ayon kay Ara, naka-move on na siya sa ginawang pag-iwan sa kanya ng alkalde ng Bulacan, Bulacan.

Sey pa niya, “Dalawang taon na si Mandy and single pa rin ako. Pero we’re friends, magkaibigan naman kami”.

Paano nila napananatili ang kanilang maayos na pakikitungo sa isa’t isa?

“I think mabait ako,” sabay tawa niya.

Kumusta naman ang arrangements nila pagdating sa kanilang anak?

“Ako kasi, maluwag ako pagdating sa anak ko. ‘Pag gustong kunin si Mandy, okay lang naman sa akin, anytime. Siyempre may karapatan siya sa anak namin. So, hindi mo dapat ipagdamot ‘yun. And besides, hindi naman niya pinababayaan ang aming anak,” pahayag ni Ara Mina.

Sa True Lang

by Throy Catan