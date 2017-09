Ara Mina at Aiko Melendez, nagkabati pagkatapos ng 16 years na dedmahan

MARAHIL ay sinadya ng pagkakataon at panahon na magkita sa burol ng ama ng entertainment writer na si Rommel Placente ang dating magkaaway noon na sina Ara Mina at Aiko Melendez.

Walang naging tension sa kanilang paghaharap. After bumeso ni Ara kay Ogie Diaz ay bumeso rin ito kay Aiko na katabi niya that night.

Umupo naman si Aiko sa tabi ni Ara na parang walang nangyari at bigla na lang silang nag-usap at nagkumustahan. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ng dalawang aktres sa kanilang pagbabati.

Nagsimulang hindi magpansinan sina Aiko at Ara taong 2001 nu’ng pareho silang na-involve kay Jomari Yllana. Nasundan pa ito nang pareho rin nilag naging boyfriend si Mayor Patrick Meneses. So, bale 16 years din silang nagdedmahan, huh!

Post ni Ara sa kanyang IG account pagkatapos ng nangyari, “It was nice seing you.”

Na sinagot naman ni Aiko ng “So good to finally catch up with you after so many years. Hang-out soon.”

Well, it’s nice to know na pareho na nilang kinalimutan ang nakaraan at ngayon ay friends na ulit sila.

La Boka

by Leo Bukas