APRUB KAY LOVE: Aljur Abrenica, suportado ang tambalan nina Kylie Padilla at Ruru Madrid

NAKAKAALIW naman itong si Aljur Abrenica!



Kahit nasa Kapamilya network na si Aljur, hindi nito hinikayat ang kanyang wifey na si Kylie Padilla na mag-ober da bakod with him dahil alam niya na career-wise ay may future pa si Kylie sa Kapuso network.

Naramdaman siguro ito ng mag-asawa dahil iba din ang impact ng pag-alis ni Kylie noon bilang Reyna Amihan sa Encantadia nang ito’y lumisan due to her pregnancy. Dito nag-umpisa ang clamour sa love team nila ni Ruru Madrid, na mas identified dati kay Gabbi Garcia.



Hindi naman bumitaw ang KyRu fans na muling magtambal ang kanilang paboritong ‘reel’ team up. Trending din ang kanilang short but memorable stint sa ‘The Cure’ hanggang sa eto na nga’t nagpapakilig muli sila sa political romcom na ‘TODA One I Love. Gabi-gabi ay suportado ito ng fans at so far, so good ay very likeable ang mga cast including its villains.



Kilig na kilig si Kylie na shinare sa Instagram ang reaksyon ng asawa nang umapir sa stage ang kilig moment nina Gelai (Kylie) at Emong (Ruru) sa screen. Awkwardly ay nag-smile lang ito pero kita mo how supportive the hubby is.



Mukhang after all the challenges na pinagdaanan ng dalawa ay naabot na nila ang happily ever after. Very positive din ang mga updates nila lalo na kapag kasama ang kanilang anak ni si Alas Joaquin. Stay happy!