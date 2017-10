APRUB KAY DADDY DENNIS PADILLA: Joshua Garcia at Julia Barretto, sila na!

MUKHANG makakahinga na ng maluwag si Joshua Garcia sa kanyang panliligaw kay Julia Barretto.

Marunong ang binata dumiskarte na sa kanyang panunuyo na pati ang tatay ng dalagang gusto niya ay nililigawan din niya.

Kuwento ni Direk sa amin na noong “Father’s Day” ay nakilala niya ng personal ang binata.

“May dinner kami ni Julia. Isinama niya. Magalang naman si Joshua,” kuwento niya sa amin during the grand launch ng first directorial job niya na ”The Barker” na bida ang kaibigan niya na si Empoy Marquez from Viva Films.

Paniwala niya na si Julia at Joshua na kahit hindi pa inaamin ng dalawa sa publiko. May kutob si Daddy Dennis na may relasyon na sina Joshua at Julia dahil madalas nakikitang nagho-holding hands at sweet ang dalawa.

Nang makaharap niya ang binata ay pinnayuhan niya ito. “Sabi ko nga sa kanya, ‘Mabait kang tao. Bago pa kita nakilala, bini-BI [background investigation] na kita. Wala namang pressure, mabait siya,” pabirong kuwento ni Dennis.

Kung sila man, okey lang sa komedyante-direktor. “Basta yung sa akin naman, mahalin mo lang ang anak ko, huwag mong sasaktan.

“Kasi siyempre, magulang ka, di ba?”

May paalala si Tatay sa anak at sa binata: “Alam niyo na ang ginagawa ninyo. Nasa tamang edad na rin naman sila at i-balance na lang niyo yung relationship at yung career.”

Sayang nga lang at hindi niya naisama ang anak na magkaroon ng role sa pelikula.

“Wala kasi na babagay sa kanya. Pero sabi ko, help niya ako sa social media na i-promote ang pelikula ko,” kuwento ni Dennis na siyang ginawa naman ng anak.

Reyted K

By RK Villacorta