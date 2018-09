ANSWERED PRAYER: Rochelle Pangilinan is pregnant!

BONGGA at preggy na rin sa wakas si Rochelle Pangilinan. Happy ito.

Matapos ang paghihintay kung kailan darating ang magiging baby nila ng mister na si Arthur Solinap, ibinalita ng mag-asawa na buntis na ang aktres.

Ibinahagi nila sa kanilang mga fans, supporters at mga mahal sa buhay ang resulta ng sonogram habang nagbabakasyon ang mag-asawa sa La Union.

Sa IG account ni Arthur, kalakip ng sonogram result ni misis ay sinulat niya “Answered prayer. Thank you, God.”

Say naman n nRochelle sa biyaya na bigay ng Diyos: “God answers when you least expect it… in HIS perfect time!”

Sina Rochelle at Arthur ay ikinasal noong August 8 of last year matapos ang halos nine years na magkarelasyon.

Reyted K

By RK Villacorta