ANOREXIA BA ANG DAHILAN NG KAPAYATAN NI JASMINE CURTIS- SMITH?

SA PRESS LAUNCH ng pelikulang Siargao, hindi ko iinaasahan na mapapaluha si Jasmine Curtis-Smith nang mapagusapan ang biglaang kapayatan niya.

From a very sexy Jasmine, biglang bagsak ang pangangatawan ng aktres.

Tuloy, magdadalawang isip ka sa bali-balita na may sakit siya.

Ang mga netizen na hindi nakakaintindi ay kung anu-ano ang mga akusasyon ang ibinibintang sa kanya,

Left ang right ang bashing kay Jasmine tungkol sa kanyang biglaang kapayatan

Is she anorexic? Tanong ng ilang netizen kay Jasmine na dinamdam niya.

During our tsikahan at the presscon, hindi maiwasan na mapaluha ang dalaga.

Affected siya sa isyu. “I just want to share my opinion as a mental health advocate.

“It affected me. It gave me anxiety, it made me so depressed that people calling me out like that. It is so hurtful that people don’t understand na kaming mga nasa industriya, tinatanggap naman namin lahat.

“Huwag n’yo lang kaming pangaralan, as if hindi naman kami pinapangaralan ng mga manager namin, ng family namin.

“Sorry, sensitive topic for me…” Pagkukuwento niya.

Over fatigue malamang ang dahilan ang pagbagsak ng pangangatawan ni Jasmine na katuwang ng Ate Anne sa preparation ng kasal nito sa New Zealand, kuwento ng aktres sa amin.

Sa pelikulang Siargao, makikipagpaseksihan si Jasmine with Erich Gonzales na sa mga publicity photos nitong huli ay tila baka may pagsisisi ang former boyfie niya na si Daniel Matsunaga at nag-split sila.

Sa pelikula nina Jasmine at Erich, makakasama nila ang isang tunay na surfing addict na si Jericho Rosales.

Reyted K

By RK Villacorta