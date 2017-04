Anne Curtis, tinanggihan ang imbitasyon ni Ben Adams ng A1!

PARANG MABUBULILYASO pa ang paglipat ni Derek Ramsay sa TV5.

Bakit? Kasi naman, ibinalita niya sa Twitter na nagsimula na siyang mag-shoot ng movie niya with Bea Alonzo.

Feeling namin, naayos na ang anumang tampo ni Derek sa Dos at dahil dito ay hindi niya nakayang iwan ang network para maging Kapatid.

Ang balita namin, isang reality show ang gagawin ni Derek for TV5. Bukod pa ito sa isang sitcom with Maricel Soriano.

Pero tingnan natin, malay n’yo, TV shows lang ang gagawin ni Derek sa TV5 at hindi kasama sa offer niya ang movies. Sa showbiz pa, anything can happen. Minsan nga, kahit na nakapagsimula na ang isang celebrity ng isang project ay nase-shelve pa ito.

MUKHANG SMITTEN si Ben Adams ng A1 sa beauty ni Anne Curtis. Sa Twitter kasi ay inanyayahan niyang manood ng concert nila si Anne.

“I wanna get @annecurtissmith up on stage with me tonight when I sing like a rose. :) let’s make it happen Philippines!” tweet ni Ben kay Anne.

Kaya lang, hindi umubra ang schedule ni Anne. May gagawin kasi siya noong Sabado kaya hindi kaya ng powers niya na makapanood ng show nito.

“Wow It would’ve been such an honor! Shame i have work! This gives one lucky girl a chance to be super happy tonight though!!! :),” tweet niya.

Nanghihinayang man, sumagot pa rin si Ben kay Anne ng ganito: “That’s a shame! Well, at least it gives me a chance to bring one of our fans up from the audience. Any suggestions guys?”

Nagkakilala sina Anne at Ben nang mag-guest ang grupo ni Ben sa It’s Showtime!

Taray ng beauty ni Anne, internatio-nal singer tinanggihan ang invitation!

SA TWITTER namin nalaman na may nangyari pala kay Richard Gutierrez while he’s in Cebu.

Sa tweets ng madir niyang si Annabelle Rama, nalaman naming nagkaroon pala ng allergy ang actor.

“We’re going to Cebu Doctors Hospital with Chard. He needs to have a benadryl injection for allergy,” tweet ni Annabelle.

This was followed by another tweet which explains kung napa’no ang Kapuso actor.

“Nakagat sya ng jellyfish. Super dami allergy sa body nya.”

Sabi pa ni Annabelle sa kanyang Twitter account, nasa Cebu si Richard para sa kanyang triathlon training.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas