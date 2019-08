Anne Curtis, deadma sa mister kapag may hot love scene siya sa pelikula

BONGGA ang relasyon ni Anne Curtis sa mister niya na si Erwan Heussaff.

Kahit mag-asawa na sila, hindi naman daw kailangan na bawat ginagawa ni Anne or desisyon niya sa kanyang showbiz career ay ipinagpapaalam niya.

Tulad sa case ng aktres sa bago niyang film project under Direk Jason Paul Laxamana na Just a Stranger na may super intimate love scene sila ng kapareha na si Marco Gumabao. Para respeto sa mister, pinabasa niya ang script sa asawa na hindi isyu sa celebity chef. “No demands from Erwan,” sabi ni Anne.

Syempre, iba na ang estado nila as husband and wife. Dapat baka sa decision making ay bahagi si Erwan kahit wala naman ito sinasabi or habilin sa misis na maging part siya sa decision making sa career ng misis niya lalo pa’t ibang usapan ang gayong mga eksena.

Kuwento nga ni Anne na Erwan read the script at nagustuhan niya ito.

Alam ‘nyo ba na kapag may pelikula ang Diyosa, hindi nakikipagsabayan ang mister niya manood during premiere night ng pelikula?

Dati daw kasi, during preem, kapag may mga delicate scene ang misis niya sa mga pelikula nito ay napapatingin ang ibang mg tao sa kanya to get his reaction sa mga eksena ni misis, na naaapektuhan siya. “He doesn’t like it. Kaya he prefers to watch may movies on regular showing,” kwento ni Anne during the media conference of the film last night.

Sa movie, Anne plays the role of Mae Pimentel na asawa ni Phil played by Edu Manzano na sa supposed to be secret one night stand affair niya with Jericho “Jekjek” Esquerra na anak ng isang ambassador na ang “sex only” nina Mae at Jekjek ay naglagay sa kanila sa controversies.

Nag-shooting sa Lisbon, Portugal ang Just a Stranger na showing na sa August 21. Sa movie, kasama din sa cast si Ms. Cherie Gil.

Reyted K

By RK Villacorta