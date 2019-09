Anita Linda, hindi naging pabigat sa syuting ng Circa kahit 94 na

ANITA LINDA is already 94 years old and she’s still working. Bida ang aktres sa pelikulang Circa mula sa direksyon ni Adolf Alix Jr. na kasali sa 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino na magsisimula sa September 13, 2019.

Ayon sa director, hindi naman daw mahirap katrabaho ang beteranang aktres kahit pa may edad na ito.

“Natutuwa ako sa kanya kasi pag ako yung kausap niya parang ang dali lang pong gawin ng mga bagay-bagay para sa kanya.

“Kasi ang ginagawa ko po, sinasabi ko lang sa kanya kung ano yung lines na kailangan niyang sabihin, kung ano yung kailangan niyang emosyon do’n sa particular na eksena,” kuwento ng Circa director.

Hanggang ngayon daw ay nakakamemorya pa rin ito ng mahahabang dialogues.

“Minsan, sasabihin niya, ‘Direk, pasensya na kayo baka mamaya makalimutan ko yung linya pag nag-take ha,’ ganyan-ganyan. Pag nag-take na po at narinig niya yung ‘action,’ memorize naman niya po,” sambit pa niya.

“Alam ko po na sa edad niya, ang pinakamalaki lang niyang problemang sinasabi niya po, siyempre yung paggalaw niya, kasi may vertigo po siya, so hindi siya ganun ka-mobile.

“Pero aside from that, I think excited pa rin siyang gumawa ng pelikula, pero siyempre dahil 94 na nga po siya medyo nalilimit siya nung ibang kilos, pero kita n’yo po sa kanya yung excitement,” dagdag pa ni Direk Adolf.

Habang nagsusyuting ay sinigurado din daw ng produksyon na hindi gagabihin sa set ng Cira si Ms. Anita Linda at lagi siyang nababantayan. Alas-sais daw ng hapon ang cut-off nito sa set.

“Inalagaan naman po siya sa set. Basta yon po lagi, basta at 6 ng gabi uuwi na siya. Puwede naman siyang maagang i-call time kasi nga maaga din po siyang nagigising. Nirerespeto namin yung time niya kasi alam ko rin naman po na beyond 6 p.m. baka mahirapan na po siya,” pahayag pa ni Direk Adolf.

Sa pelikula ay ginagampanan ni Ms. Anita Linda ang role ni Donya Atang na nagpapatakbo ng isang film production nung kanyang kapanahunan.

Kasama rin sa Circa sina Jaclyn Jose, Laurice Guillen, Ricky Davao, Gina Alajar, Enchong Dee, Elizabeth Oropesa, Rosanna Roces, Eddie Garcia at marami pang iba.