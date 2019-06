ANGHEL SA LUPA: Angel Locsin, may 31 kabataang scholars na pinag-aaral

UMABOT na ng more than 5 million ang followers ni Angel Locsin sa kanyang Instagram account na @therealangellocsin at bilang pasasalamat niya ay nagbigay siya ng scholarship grants para sa 31 bata.

Nitong Miyerkules (June 12) kung saan isini-celebrate din ng mga Pinoy ang Independence Day ay nag-post sa Instagram ang aktres ng pictures ng mga kabataang tutulungan niyang makapag-aral.

Ayon pa sa aktres, that is her way of celebrating the social media milestone of reaching 5 million followers on IG.

“I believe that education is one of the best gifts we can share to others and that empowered individuals can help shape a bright future,” post pa niya.

Marami ang natuwang netizens sa bagong kind deeds ni Angel. Pinuri nila ang pagpapahalaga ng aktres sa mga kabataang gustong makapag-aral. Ayon pa sa kanila, totoong anghel ang kagaya ni Angel na hindi na kailangan ng wings para mag-share ng blessings.

Si Angel ang bida sa trending series na The General’s Daughter na napapanood gabi-gabi sa ABS-CBN.