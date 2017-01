Angeline Quinto, nagsayang lang ng oras sa “ilusyon” na relasyon nila ni Erik Santos

Sa isang tsikahan the other night, naging topic ang last relationship ni Angeline Quinto. Si Erik Santos ba ang tinutukoy ng biriterang singer na pakiwari ng marami ay nagsayang ng oras ang dalaga sa “ilusyon” na relasyon nila?

Kasi naman, first time naranasan ni Angeline na “makipaglaplapan” o sa sosyal na lengguwahe ay makipag-French kissing sa isang male at ito ay sa katauhan ni Jake Cuenca na leading man niya sa bagong romcom na “Foolish Love” ng Regal Films na showing na nationwide sa January 25.

Natawa nga kami sa instant reaction ni Angeline sa first ever “laplapan” niya on screen at sa totoong buhay.

“Masarap pala,” diretsahang pahayag ng singer. Kung hindi pa nagkaroon ng French kissing sa pelikula, wala sanang “laplapan” na na-experience ang dalaga, na kung iisipin, sa tagal nila ni Erik (ano nga ba talaga sila?), never palang nagkaroon ng “laplapan” ang dalawa bilang boyfriend-girlfriend.

Pero thankful ang dalaga dahil sa kanyang unang laplapan, naging very gentleman si Jake habang nakabantay si Direk Joel Lamangan na puring-puri naman ang singer sa pagiging matapang na gawin ang eksena at pagiging propesyunal.

Sa first romcom sa 2017, makasasama nina Angeline at Jake sina Miho Mishida at Tommy Esguerra na isa ring love team on-screen and for real na walang kaartehan at game din sa kanilang mga eksena.

By RK VillaCorta