Angeline Quinto, hanggang panggagaya lang kay Regine Velasquez?

HANGGANG NGAYON, may mga nag-iintriga pa rin kay Angeline Quinto na wala pa rin itong kayang gawin kundi gayahin si Regine Velasquez sa pagkanta.

Kahit inis at apektado si Angeline ay hindi naman ito ipinahahalata ng singer, bagkus ay mapagkumbaba pa rin ito.

“Kung ‘yun po ang iniisip ng ibang tao sa akin, wala na akong magagawa. Ganoon naman po ako talaga, sarili ko talagang istilo ‘yun,” say ni Angeline.

Nang magsimula pa raw siyang sumali sa mga singing contest, ganoon na ang naririnig pero patuloy pa rin siya sa kanyang pangarap na maging successful singer.

Ngayon ay may title na siyang Queen of Teleserye Theme Songs. May ganyan raw bang title si Ms. Regine? React at tanong naman ng mga maka-Angeline sa mga nang-iintriga sa kanilang idol.

May pelikula na rin ang kanilang idol at naipamalas raw ang husay nitong sa pag-arte bukod sa husay ng pagkanta.

Ano kaya at pagsamahin sina Regine at Angeline sa isang pelikula para magkaalaman na kung sino sa dalawa ang may karapatan ?

Oh. C’mon!

By Gerry Ocampo