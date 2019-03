ANGELINA JOLIE NG PILIPINAS: Cristine Reyes, hindi nagpa-double sa mga delikadong eksena niya sa ‘Maria’!

MONDAY LAST WEEK pala ay nakabalik na si Cristine Reyes mula sa shooting nila ni Xian Lim ng pelikulang “Untrue” kung saan almost a month din sila nagstay sa Tbilisi sa bansang Georgia na dating sakop ng USSR para buohin ang kakaibang kuwentong pag-ibig for movie na produced ng Viva Films.

Naka-pulang hair si Cristine sa karakter niya pero sa grand media conference ng first action movie ng sexy actress, normal ang kulay ng hair niya na akala mo nga ay nag-protesta siya sa “hiwalayan” nila ng dating mister na si Ali Khatibi.

Yong red hair character ng sexy actress pala ay karakter niya sa movie nila ni Xian. Sa new movie niya ay kaiba ang role niya as Maria (directed by Pedring A. Lopez) dahil she plays an assassin na hina-hunting din ng kapwa assassin na kasamahan niya na si Jennifer Lee.

“Kasi if you enter the syndicate, habang buhay ka na sa kanila. You can’t leave. Syempre may fear sila na baka ma-expose ng mga dating kasamahan nila na umaalis sa grupo,” kuwento niya.

Kumbaga, if you leave, you die. Ganun kasimple ang principle ng mga nasa sindikato for the fear na ma-expose sila.

Bilib ang direkor ng sexy actress dahil almost 90% ng mga action scenes niya ay siya mismo ang gumawa at hindi niya ito pinaga-double sa mga eksena.

Sabi ni Cristine: “It’s definitely the most challenging thing I’ve done in my career. I’m proud of my role in the movie,” kuwento niya. Ang peg ko si Angelina Jolie for my role.”

Reyted K

By RK Villacorta