ANGELICA PANGANIBAN, NAISAHAN NA NAMAN SA PAG-IBIG?!

KALOKA! Kung totoo man ang balita ay mawiwindang talaga si Angelica Panganiban na love na love ang boyfriend niyang si Carlo Aquino.

May ibang girl diumano si Carlo bukod kay Angelica na nakuhanan ng picture sa dalawang magkaibang pagkakataon only this month of January kasama ang ang non-showbiz girl (friend) ng aktor named Trina Candaza.

Unang picture ng dalawa na viral ngayon sa social media ay sa isang beach sa La Union na nasundan lang recently sa isang restaurant sa isang mall na magka-date.

Akala ko ba nagkabalikan sina Angelica at Carlo reason kung bakit idinagdag si Carlo sa morning pampasaya serye na Playhouse na bida ang aktres at si Zanjoe Marudo para mas may kiliti ang lovelife ng aktres sa kuwento.

Paano ngayon ito? Knowing Angelica na very transparent, magiging happy pa rin kaya siya na kasama si Carlo sa show?

Dahil sa muling pagbubukas ng puso ng aktres, naging positibo ang showbiz love team nina Carlo at Angelica na nauwi sa pagkakasama ni Carlo sa morning show as the love interest of Angelica habang si Zanjoe naman ay mayroong Isabelle Daza na sa istorya.

Saan kaya mauuwi ang pagka-imbiyerna ng aktres sa “boyfriend”? Ilang beses na ba naloloko ng lalaki ang aktres? Kawawa naman.

Gusto lang ni Angelica magmahal, mahalin siya at maging masaya.

Ang mga lalaki nga naman, kung kailan mahal na mahal sila ng babae, doon pa magloloko.

This is unfair. Tigilan na yang pa-macho!

Reyted K

By RK Villacorta