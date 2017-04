Angelica Panganiban, nag-react sa IG post ni Alyssa Valdez na kasama si John Lloyd Cruz

NAGKAROON ng pagkakataong magkaharap sina Alyssa Valdez at ang actor na si John Llyod Cruz nang magkita ang dalawa sa bakuran ng ABS-CBN.

Kasama ni Alyssa ang iba pang mga manlalaro ng “Premier Volleyball League” upang i-promote ang upcoming season na mapanonood sa telebisyon.

Nagkataon namang nagte-taping si Lloydie ng isa sa mga episode ng comedy sitcom niyang “Home Sweetie Home”.

Sa Instagram post ni Alyssa, kasama niya sa picture si Lloydie. Caption niya, “One. Two. Three. Four-ever and ever… promise?”

Pinagmulan naman ng kuryosidad sa netizen ang nasabing caption ni Alyssa sa kanyang IG post, kaya agad din itong nag-trend sa social media.

Ang naturang post na umabot nang mahigit sa 50,000 likes ay naka-tag kay Angelica Panganiban, na agad namang nag-react din.

“Promise mo muna sa akin tuparin mo,” reaksiyon ni Angelica sa caption ni Alyssa.

Lalo namang naintriga ang maraming netizen sa comment ni Angelica. Wala nga silag clue sa nangyayari, kaya naman naging usap-usapan pa ito last week.