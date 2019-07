Angelica Panganiban, deadma muna sa kanyang lovelife

AFTER sa halos sunod-sunod na kaganapan sa lovelife niya na walang kinahinatnan na sa pagaakala ay meron din ang mahal niya, tila napaso na si Angelica Panganiban sa kanyang pakikipagrelasyon.

Di nga ba’t naging daring ang aktres sa kanyang pakikipag-relasyon kay Derek Ramsay noon na sinundan naman ng sa kanila ni John Lloyd Cruz na yun pala, ang akalang “forever” partner ng buhay pag-ibig niya ay magpapalit lang ng kapartner sa katauhan ni Ellen Adarna na hindi malinaw ang hiwalayan na sa social media na lang ang mga pasaring, lalo na sa kaso ng aktres na very vocal sa kanyang emosyon at kay Lloydie.

Sa pakikipagmabutihan naman niya muli niya sa dating boyfie na si Carlo Aquino, akala ng aktres na may “something” muli between her and Carlo na yun pala ay wala naman dahil ang aktor ay my secret na non-showbiz girlfriend.

Sa paga-assume ni Angelica, nagkapareha pa nga sila ni Carlo sa isang morning serye at nagkapelikula.

Dinamdam ni Angge ang mga pangyayari na after the page-emote sa nausyaming lovelife sa aktor, hayun siya at nagbakasyon to death na sa kanyang pagbabalik, mas stronger as a person at naglibot sa mundo as a solo traveler.

May realization si Angelica: “You need to love yourself muna bago ang lahat.” This time, alam na niya kung papaano iha-handle ang mga future pag-ibig niya (sana) na palagi na lang sumasablay.

Sa edad niya na 32 ay dapat ay nagpa-plano na ang aktres ng kanyang future with the guy na makakasama niya at magiging ama ng kanilang magiging anak.

Sa edad ng aktres, sabi ng mga doctor, nasa edad de-peligro na daw si Angelica kung aabutin pa siya in the next 2 to 3 years bago magdesisyon kung gusto niya magka-baby.

Yes, after her page-emote sa supposed to be ay “balikan” sa “something” nila ni Carlo ay aktibo muli siya sa kanyang showbiz career with her Sunday gag show at ang pagsisimula ng bagong serye niya on primetime na The Faithful Wife.

Reyted K

By RK Villacorta