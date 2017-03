Angelica Panganiban at John Lloyd Cruz, nagkabalikan na?

USAP-USAPAN ngayon ang umano’y pagbabalikan ng dating mag-sweetheart na sina Angelica Panganiban at John Lloyd Cruz. Madalas daw kasing nakikitang magkasama ang dalawang Kapamilya sa star sa iba’t ibang okasyon.

Nito lang Martes ng gabi (March 22), magkasama na naman sina Angelica at John Lloyd sa isang intimate party na ibinigay ni Angelica para sa birthday ni Julia Montes na co-star niya sa upcoming teleserye ng ABS-CBN na “Victims of Love”.

Sa Instagram ng isa sa mga kaibigan ni Angelica na si @macmerla, ibinihagi nito ang litrato na kung saan makikitang masayang sine-celebrate nina Angelica at John Lloyd ang kaarawan ni Julia, kasama ang ilang kaibigan.

Beautiful birthday celebration hosted by @iamangelicap for our dearest @montesjulia08! Happy birthday, Julia! We love you! #HappyBirthdayJuliaMontes #VictimsOfLove A post shared by Mac Merla (@macmerla) on Mar 21, 2017 at 7:39am PDT

Kailan lang, nakitang magkasama rin sina Angelica at John Lloyd na dumalo sa isang art exhibit. May mga tsika rin na madalas umanong magpuntaang aktres sa bahay ng dating boyfriend matapos na mag-post si Angelica ng litrato niyang nasa swimming pool na kamukhang-kamukha ng swimming pool ni John Lloyd.

Kaya nga ang tanong ng kanilang fans, nagkabalikan na nga ba sila?

Well, mula nang maghiwalay sila last year, wala namang nabalitang na-link sa kanila at nanatili silang kapwa single. Let’s wait and see na lang kung may second chance ba ang kanilang romance.