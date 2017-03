Angel Locsin, tuluyan nang sinukuan si Darna

TULUYAN na ngang sinukuan ni Angel Locsin ang papel na Darna, matapos na mapagkasunduan nila ng Star Cinema na huwag na niyang gawin ang pelikula nito.

Malungkot mang balita ito sa maraming fans at supporters ni Angel, isinaalang-alang sa nasabing desisyon ang medical conditon ng aktres, ayon na rin sa press statement mula kay Kane Errol Choa, head ng Corporate Communications ng ABS-CBN.

Ayon sa statement, “ABS-CBN, Star Cinema, and Angel Locsin have mutually arrived at a final decision that she will no longer pursue the “Darna” movie due to her medical condition.”

Matatandaang nagkaroon ng pamamaga sa spine si Angel at kinailangang sumailalim sa surgery at theraphy.

Sa nasabing statement, sinabi rito na bumalik sa kanyang training si Angel bilang paghahanda para muling magampanan ang papel ng iconic Pinoy superhero. Pero dalawang beses umanong nakaramdam ng pananakit ng likod ang aktres habang nagte-training.

Pinayuhan si Angel ng kanyang doktor na umiwas na sa mga mabibigat na gawain kung ayaw niyang tuluyang ma-damage ang kanyang spine.

Isang action movie ang Darna. Mangangailangan ng maraming stunts, fight sequences, at mga pagbibitin sa harness ang gaganap sa role nito. At sa kondisyon ni Angel, hindi na nga niya kakayanin pa ang mga iyon.

Nawala man ang pelikulang Darna kay Angel, marami pa rin namang proyekto ang aktres na aabangan ng kanyang mga tagahanga.

Ayon pa sa statement, may special role si Angel kasama si John Lloyd Cruz sa teleseryeng “La Luna Sangre” na pagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Bukod pa ito sa teleseryeng pagbibihan ni Angel mismo. May gagawin din siyang pelikula kasama si James Reid, at isa pang pelikula kasama naman si Coco Martin.

