Angel Locsin, si Neil Arce ang bagong idine-date?

LAMAN ngayon ng mga tsikahan na ang businessman at film producer na si Neil Arce ang bagong idine-date umano ni Angel Locsin.

Noong March 16, 2017, kinumpirma ni Angel sa interbyu sa “TV Patrol” na “exclusively dating” sila ng hindi niya pinangalanang non-showbiz guy.

Sabi ng Kapamilya actress, “Lumalabas ako ngayon. Kaka-start din naman. Huwag na nating pangunahan. But happy heart naman.”

Nitong nakaraang Holy Week, may tsikang nakita umano sina Angel at Neil sa Hong Kong, kasama ang ilang mga kaibigan.

Sa mga panahong ding iyon, kumalat sa social media ang mga litrato nina Angel at Neil, kasama ang ilang mga kaibigan, na mga kuha umano sa Tung Chung station sa Hong Kong.

Tila tumutugma naman ang mga larawang ito sa mga naglalabasang tsika.

Darna 😍 #AngelLocsin @therealangellocsin A post shared by ANGEL LOCSIN (@therealangelocsin2016) on Apr 14, 2017 at 9:56am PDT

Nkaka-inlove😍 #AngelLocsin gorgeous lady!❤ @Therealangellocsin A post shared by ANGEL LOCSIN (@therealangelocsin2016) on Apr 16, 2017 at 3:02pm PDT

Fifteen weeks ago (or January this year), naka-post din sa Instagram account na therealangelocsin2016 ang isang group photo na kinabibilangan nina Angel at Neil. Ayon sa caption, kuha ang litrato sa hiking adventure ng grupo sa Mt. Maculot sa Batangas.

#AngelLocsin w/ #Friends #Hiking #MtMaculot #Adventure #Philippines A post shared by ANGEL LOCSIN (@therealangelocsin2016) on Dec 28, 2016 at 1:07am PST

Gayunman, sa isa pang kumalat na litrato sa social media na obviously galing din sa parehong hiking activity nina Angel at Neil sa Mt. Maculot, makikitang magka-holding hands ang dalawa.

Ibig bang sabihin nito, January pa lang, may namumuno nang “something” between Angel and Neil?

Matatandaang January this year din nang kumpirmahin ni Bela Padilla na hiwalay na sila ni Neil.