ANG TUNAY NA “RELASYON” NINA VICE GANDA AT DANIEL PADILLA

KUNG SINA Vice Ganda at Pia Wurtzbach ay mga gay icon, nagtataka ang marami kung ano ang papel ni Daniel Padilla sa pelikula na ”baklang-bakla” din ang buong titulo na MMFF 2017 entry ng Star Cinema para sa darating na December 25.

Si Vice, knows namin na baklang-bakla mula sa hibla ng kanyang laman at si Pia naman na isang idolo ng mga beks dahil 95% ng mga bading ay mahilig sa beauty contests at idol nila ang talyadang pagrampa nito sa Miss Universe 2015. Saan ka pa?

Si Daniel, pambalanse sa pagiging “beki” nina Vice at Pia.

“Pam-balance lang pero masaya talaga kami sa set po.. nagsama-sama kami,” kuwento ni Daniel sa mga taga-media na dumalo sa grand presscon ng pelikula nila na Gandarrapido:The Revenger Squad.

Sina Daniel at Vice ay matagal nang buddy-buddy. Matalik na magkaibigan kasi sina Vice at ang ina ni Daniel na si Karla Estrada kaya ganoon na lang ang closeness ng dalawa na kapag nagkikita sila ay may harutang nagaganap.

Kaya nga ang closeness ng dalawa nami-misinterpret ng mga hindi nakakakilala sa tunay na relasyon ng binata sa unkabogable box-office superstar.

Minsan, nabanggit ni Vice na hindi si Karla ang ina ni Daniel kundi siya. Ako ang umire kay Daniel. Sa sinapupunan ko galing si bagets reason kung bakit ganun ka-close ang dalawa.

Reyted K

By RK Villacorta