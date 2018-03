ANG TORTURE NI DIREK CATHY GARCIA-MOLINA KAY GERALD ANDERSON

MAY IDEA na pala ang aktor na si Gerald Anderson kung papaano mag-direk si Cathy Garcia-Molina sa kanyang mga artista.

Alam ng aktor na hindi madali makapag-adjust kay Direk Cathy sa istilo niya.

Pero kahit sabihin na ”terror” si Direk Cathy, favorite director siya ng isang magaling at hindi matatawaran na tulad ng galing ng isang John Lloyd Cruz.

Pero bago pa man nagsimula ang shooting ng bagong pelikula ni Ge at Pia Wurtzbach na My Perfect You ay alam na ng aktor kung ano ang istilo ni Direk Cathy kaya pinaghandaan na rin niya.

Kuwento ng aktor sa media during the grand presscon: “Naririnig ko kung paano mag-direct si Direk Cathy. Simula pa lang, day one pa lang, open na ako.

“Kung anuman ang mangyari, kung ano ang sasabihin, tatanggapin ko. Accept it, use it sa tamang paraan, gawing motivation,” sabi niya.

Dagdag pa ni Gerald tungkol sa karanasan niya with Direk Cathy: “Ang feeling ko, hindi po magiging ganoon kaganda yung performance ko, yung ginawa ko, kung hindi si Direk Cathy yung nag-direct ng movie na ‘to,” sabi nito sa mga kaharap na media.

Unang pagkakataon para sa aktor na ma-encounter si Direk Cathy in his entire acting career. Matalas ang dila kapag humahagupit.

Napapangiting kuwento ni Gerald sa reaction niya: “Sobra! Masakit pero minsan, sasabihin pa niya sa mic, ‘tapos ang dami pang tao. Minsan nga, nagdarasal ako, sana wala siyang sasabihin.

“Sana, ipapatawag na lang niya ako but ganoon siya talaga. Nakita niyo kanina, ganoon siya talaga. May mga times na masakit at nakakahiya pero mamahalin mo siya talaga.”

Kung minsan na may sablay siya na acting or hindi nagustuhan ni Direk Cathy ang tatanungin niya si Ge: “Gerald, anong klaseng acting ‘yan?” na tumatahimik na lang ito.

Pagpapatuloy ni Gerald: “Ako kasi, kilala mo ako, ang isasagot ko, ‘Inutil na acting po, Direk. Alam ko na pero ganoon siya talaga, totoong tao siya.

“Kung hindi mo siya kilala, napadaan ka lang sa set at narinig mo ‘yon, ma-o-offend ka. Pero alam ko naman na ginagawa niya ‘yon sa tamang paraan para ma-motivate kaming lahat.”

Pero happy si Direk sa performance ni Gerald sa pelikula. Sa katunayan, during the grand launch ay napamura si Direk Cathy live online sa papuri niya sa galing ng aktor.

Ang bagong romcom ng Star Cinema ay showing na bukas sa mga sinehan nationwide.

Reyted K

By RK Villacorta