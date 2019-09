Ang Kuwento sa Likod ng Ngiti ni Manolo Pedrosa

YES, nakakahawa ang halakhak ng guwapong si Manolo Pedrosa sa picture niya sa social media.

Yong tawa na alam mo na masayang masaya ang young aktor lalo pa’t keber at wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga netizens na sa tawa niya, kita ang ngala-ngala niya.

Kapag masaya ka, wala ka pakialam. Kapag gusto mo i-express ang tunay mo na nararamdaman, wala kang “paki” sa sasabihin ng tao kahit tiwalwal na ang tawa mo.

Ayon sa manager ng binata na si Jun Reyes, kaya ganun na lang ang “halakhak” ng alaga niya ay dahil sa sunod-sunod na magagandang kaganapan sa career niya since he came back to showbiz at nag-concertrate muna sa kanyang studies at the time na nagkaroon siya ng waist injury dahil sa kanyang pag-gy-gym.

Kasi naman, halos magkasunod ang naging teleserye na binigay sa kanya ng GMA Network.

Kahit madami man ang mga guwapo sa mga kaliga niya, si Manolo pa rin ang priority ng GMA to do the roles sa magkasunod na serye.

For now, after his two-television series, concentrate muna ang binata sa promo ng kanyang pelikula na Black Lipstick with Kyline Alcantara na ipapalabas sa first week of October sa direksyon ni Julius Ruslin Alfonso.

Sa pelikula, Manolo’s role ay isang campus hearthrob na rason para magpaganda si Ikay -Jessy played bn Kyline na mayroong dual character. Para sa role ni Snooky Serna noon sa pelikulang Blusang Itim na kapag suot nito ang “magical blouse” ay gumaganda siya. But for this movie, malamang, kapag naka-black lipstick ang dalaga ay sigurado gumaganda siya as Jessy.

Para sa binata ay okey lang na sila ni Kyline as partner or love team sa telebisyon na ngayon nga ay itinatawid sa isang pelikula. Tanggap ng mga fans nila ang Manolo-Kyline TV partnership. “Very important din na magkaroon ng ka-loveteam”.

May papuri ang binata sa kanyang kapartner: “I find her attractive but she’s the type na who would like to keep professional kaya I would like to respect that. Same with me naman, keep things professional. I don’t get into a relationship agad-agad. I’d like to know the person for a long time.”

I’m sure, ang ngiti ng chinito ay isa sa plus points para magaan din ang loob ng dalaga sa binata.

Reyted K

By RK Villacorta