‘Ang Babaeng Allergic sa Wifi’ nina Sue Ramirez at Jameson Blake, ibinalik sa SM Malls!

NA-MISS niyo ba ang screening ng pelikulang ‘Ang Babaeng Allergic sa Wifi‘ nina Sue Ramirez, Jameson Blake at Marcus Paterson? No need to fret dahil nagbabalik ang romantic film with a twist na obra ni Jun Robles Lana na ipinalabas bilang isa sa Pista ng Pelikulang Pilipino 2018 entries.

Sa piling SM cinemas ay ibinalik ang nasabing pelikula. Ang maganda pa, discounted ang ticket price dahil Php 99 lang dapat mong ibayad para makanood ng matinong pelikula.

Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi natin masisisi kung ang moviegoers ay nagiging mapili sa kung anong pelikula ang kanilang susuportahan. Dapat ay makuha nila ang value ng kanilang pinaghirapang pera.

Nagustuhan namin ang pelikulang ito at sa katunayan ay ito ang inuna namin sa line-up ng Pista ng Pelikulang Pilipino 2018. Maganda ang balanse ng three lead stars. Very charming si Sue Ramirez bilang wifi addict na nagkaroon ng sakit na may kinalaman sa radiation. Good replacement naman si Marcus sa role bilang mahangin na boyfriend at for a beginner sa showbiz ay magaling siya. Si Jameson naman ay mukhang geek, pero gusto mong maging dyowa. Ibang-iba siya sa mga karakter na ginampanan niya in his past projects at nagwork ang chemistry nilang tatlo.

Kung gusto ninyong malibang without spending too much money, sugod na sa pinakamalapit na SM at panoorin ang pelikulang ito!