Andrew Wolff, nakakalkal ang ‘relasyon’ sa isang lalaking negosyante

KUSANG INALIS na ni Andrew Wolff sa kanyang social media account ang kuhang video niya sa loob ng eroplano habang kinakausap ng piloto ng Cebu Pacific flight si Melissa Mendez at sinasabihan ito nito na ia-unload siya dahil sa pagiging unruly, kung saan nasaktan pa diumano ang isa sa mga flight stewardess ng naturang flight.

Kung titingnan n’yo ang video, ang nakunan ni Andrew ay ang paguusap na ni Melissa at ng piloto, but not the incident na nasampal ng aktres si Rey Pamaran (ang friend ni Andrew) o ‘di kaya’y ang pananakit nito sa stewardess.

Ang kuwento ng pananampal at sinasabing pananakit ni Melissa kay Pamaran at sa stewardess ay mula kay Andrew na kahit saan mo man tingnan ay magiging bias lalo pa’t “friend” niya si Pamaran.

Nagsalita na si Pamaran. Nagsalita na rin si Melissa sa insedente. Ang sambayanan, lalo na ang netizens ay nagbigay na ng kani-kanilang opinyon. May nagsasabing rude at very ungentleman daw itong si Pamaran sa asal niya sa isang babae na edad 50. May nanlalait din sa aktres na kung umupo siya sa designated seat niya at hindi nag-inarte at gustong makapag-selfie with the “clouds” ay wala sanang gulo.

Funny kung iisipin. Si Andrew na ilang beses na nasangkot sa gulo dahil sa kalasingan na minsan ay nakulong na rin sa Boracay dahil sa over dose sa alak ang nagsabi pa na si Melissa ay lasing, nakakatawa kung iisipin.

Bukas, Monday idudulog ni Melissa at ng kanyang abogado sa grupong Gabriela ang insidente.

Ayon sa aktres, “Ilalaban ko ito. Napahiya ako sa ginawa nila.”

Pero naloka ako sa kaganapang ito. Dahil kasi sa kaguluhan, ang pribado sanang buhay ni Rey Pamaran na isang negosyante at nasa real estate business ay laman ng mga gossip blogs na kesyo may “something” between him Andrew at kung anu-ano pa. May nag-post nga sa social media ng katsipang photos nila ni Andrew habang nagbabawas at nakaupo sa ‘trono”. Yak! Kalurkey!

Reyted K

By RK VillaCorta